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2019年9月4日星期三
轉會窗關閉 馬體會引援見成效 祖奧菲歷斯膺標王 皇馬巴塞大花筒恐成輸家
伊卡迪外借PSG 羅馬最後衝刺添兩大鋒將
世盃外伊朗拒征香港 指港局勢動蕩 冀移師中立場
大坂直美負賓絲美網衛冕失敗
普巴傷足踝無緣歐國外 法國隊補選古安杜斯
美國男籃世盃險勝晉級 國籃今鬥委國演出線生死戰
體壇快訊：鄧謝配台北賽闖16強
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【明報專訊】（請看附圖）
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