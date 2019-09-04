轉會窗關閉 馬體會引援見成效 祖奧菲歷斯膺標王 皇馬巴塞大花筒恐成輸家

馬德里體會今夏大刀闊斧棄舊迎新，基沙文、洛迪卡斯簡迪及高甸等6將離開後，得以籌集資金收購祖奧菲歷斯，這名19歲新星不負所託，在西甲開季3戰全勝中，貢獻入球和助攻各一，協助球隊成為「一哥」，並獲《馬卡報》稱讚。馬體會今季還加入了後衛捷比亞、雷蘭洛迪、馬里奧靴莫素、菲臘比蒙達里奧、中場馬高斯洛蘭迪及赫達靴里拉等新兵，隊內充滿朝氣。

皇馬成績平庸 巴塞受傷兵潮困擾

皇家馬德里卻仍尋覓基斯坦奴朗拿度去夏離開後的昔日光輝，事關身形「發福」的新兵翼鋒夏薩特，與盧卡斯華斯基斯等6將因傷缺陣，新加盟值6000萬歐元（約5.16億港元）的前鋒盧卡祖域疑未融入球隊，至於保羅普巴最終未能上「艦」，熱刺的基斯甸艾歷臣轉會只聞樓梯響，相信西甲僅1勝2和的平庸成績，足令教練施丹百上加斤，甚至傳言摩連奴已成為回巢執教大熱人選，熱刺的普捷天奴及德國隊的路維亦或會接棒。

在西甲比皇馬少1分的巴塞的情况或更不妙，因尼馬無法回歸，美斯、蘇亞雷斯和奧士文尼迪比利續因傷避戰，攻擊手菲臘比古天奴及拉芬拿艾簡達拿，已被外借至拜仁慕尼黑和切爾達，使新兵基沙文獨力難支。至於有皇馬前帥盧柏迪古再戰江湖的西維爾，在簽入查維亞靴南迪斯後，新兵數目已達14人，一度升上西甲榜首，現排季席亦非倖至。

拜仁成德甲大豪客如虎添翼

德甲方面，拜仁是德甲在轉會市場的大豪客，其中比列錫勢與菲臘比古天奴雙翼齊飛，與另一對新兵二閘班捷文柏華特，以及身價達8000萬歐元（約6.9億港元）的盧卡斯靴南迪斯互相呼應，實力有增無減，今夏也豪花1.37億歐元（約11.8億港元）招兵的多蒙特料難安寢。

（轉會總結）