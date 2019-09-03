港足世盃外首戰征柬埔寨 狀態不足難應付 麥柏倫：仍以3分為目標

文、圖：余瑋、黃頴恩

港足早前公布本月兩場世盃外的23人決選名單，繼翟廷峯及法圖斯，昨再宣布李嘉耀及徐德帥因傷退隊，補選鍾偉強及鄭兆均。港足經兩課閉門操練，昨在將軍澳足球訓練中心舉行公開操練，體育專員楊德強及足總主席貝鈞奇到場觀操。

備戰倉卒 信任鍾偉強鄭兆均等4將補選兵

港足首仗世盃外於周四晚7時半作客柬埔寨隊，今午出發到柬埔寨首都金邊前，早上會再多一課操練。面對首仗世盃外在港僅4課操練，港足主帥麥柏倫承認，在港超剛開季球員狀態未達最佳，只能把握僅有時間備戰：「球員受傷及退隊是經常發生，但我相信補選4人可發揮作用。」他透露，法圖斯非因傷退隊，而是冀續留現排中甲榜首的貴州恆豐，保持正選助升班。

就對手柬埔寨隊，麥柏倫直言不少本地球迷都低估該隊實力，「對方球員已磨合一段時間，建立出足球哲學，但港足絕對會以3分為目標」。港足特為今次世盃外，獲冠忠巴士提供一部專屬隊巴接載球員訓練及比賽，車身印有「香港加油」等字句。

獲巴士公司提供隊巴 車身印「香港加油」

至於仍未落班的港足中場黃威透露，本月初隨東方龍獅跟操後，最近到一支中超球會試腳，「未來半年想透過試腳測試自己實力，若不成功會再試中甲，回港落班都會考慮，前提是可放行出外試腳」。他承認，雖有隨東方集訓，但目前狀態不及其他港足球員。麥柏倫則稱黃威狀態非理想，但其風格是他喜愛的球員，故仍徵召在大軍中。就理文22歲小將鄭兆均首度入大港腳決選，麥柏倫讚此子速度快及有參與防務的紀律，「這支港足沒有很多很快的球員，他可帶來這元素」。

（港足消息）