巴利起孖 皇馬逼和黃潛 末段領西甲第2紅 馬體會反勝全捷登榜首

有新兵翼鋒夏薩特續未能在西甲「地標」的皇馬，先在12分鐘被維拉利爾鋒將謝拉特摩蘭奴破門，巴利上半場補時階段接應丹尼爾卡華積傳中近門射入扳平，前鋒卡路士巴卡則在74分鐘再助維軍領前，卻在86分鐘被接應莫迪歷傳球的巴利射成2：2完場，可是他在補時階段蓄意踩中對方球員腳背「兩黃變一紅」，亦是自2017年3月以來再次被逐。

西維爾斥6900萬買「小豆」

皇馬賽後1勝2和得5分，季前曾明言渴望巴利離隊的教練施丹說：「我當然為他的入球而高興。我們現在要考慮的是國際賽期間的球會休戰期。他將代表威爾斯出賽，所以不會休息。」施丹又強調道：「不用全失3分是重要的。己隊必須改善防守。我們知道有力創造入球機會。正面消息是我們今次展了落後情况下的回應。」

馬體會則在開賽19分鐘內連失兩球，其後憑新兵祖奧菲歷斯及馬捷恩佩雷斯在27和52分鐘追平，再藉湯馬士柏迪的絕殺，主場以3：2反勝伊巴，以3戰全勝得9分，以兩分壓畢爾包和西維爾升上榜首。另外，西維爾昨從韋斯咸簽入31歲的前曼聯前鋒「小豆」查維亞靴南迪斯，合約為期3年，據報轉會費為800萬歐元（6900萬港元）。

愛奴慘敗 武磊被轟「要被打入冷宮」

此外，中國隊（國足）前鋒武磊昨以正選姿態為愛斯賓奴對CF格蘭納達，惟這名27歲射手屢誤戎機，球隊終在主場以0：3大敗，賽後3戰未有入球，僅得1分排尾二，而內地網民亦抨擊武磊「估計要被打入冷宮」及「西乙水平打西甲，這是這結果」。武磊昨啟程返國，準備隨隊備戰下周二友賽客軍馬爾代夫隊。