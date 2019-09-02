法籍F2新星命喪比利時 戰車遭攔腰撞斷 世界車壇致哀

在前晚F2的常規賽，曉拔為BWT Arden車隊出賽，次圈在斯帕賽道著名的Eau Rouge彎，捲入前方意外停下，於出彎處再被蘇巴青年隊的桑哥利亞高速攔腰撞擊，戰車斷開兩半。賽會立即出示紅旗腰斬賽事，將受傷車手送往急救站，但曉拔經過逾1小時搶救後傷重不治，終年22歲，是近4年方程式賽事，再發生致命意外。戰車反轉的桑哥利亞被送院，脊骨受損及腳部多處骨裂，手術後情况穩定。

咸美頓籲關注賽車安全

由於F2常規賽緊接F1排位賽，不少F1車手事發時正受訪，平治「黑帝」咸美頓與紅牛車手艾本看到片段後均中止訪問，前者之後在網上致哀：「他在冒險追求夢想，對我而言是英雄。很傷心聽到這消息，請大家銘記他。安息吧，兄弟。」黑帝又促請車壇及車迷認真看待事件，為賽車安全盡一分力。韋斯塔本、艾朗素、畢頓等車壇名將，亦向曉拔家人致以慰問。

曉拔是方程式賽車界明日之星，2013年贏得法國四級方程式後，去年再膺末代GP3（三級方程式F3前身）總冠軍，今年獲雷諾車隊收歸培訓。他升班後在今季F2曾獲兩勝，暫以77分排總成績第8，新秀中僅次中國籍的周冠宇。

F1賽前默哀 陸奇尼勝利獻亡友

F2賽會因曉拔離世，取消昨日的衝刺賽，但F1正賽昨晚如期上演。連同F3，3個系列賽的車手、車隊職員及賽道工作人員，賽前都站立默哀1分鐘，賽會播放曉拔今年F2前8站的精華片段。F1正賽昨晚終由法拉利車手陸奇尼，以0.981秒險勝咸美頓開齋，成為F1史上第108個分站冠軍。咸美頓與平治隊友保達斯分列亞、季，紅牛的韋斯塔本早段則因意外退賽，今季首次前5不入。

（賽車消息）