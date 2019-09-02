阿仙奴熱刺打吡言和 奧巴美揚扳平 廠兵近9季主場對賽不敗

阿仙奴今仗首次起用拿卡錫迪、奧巴美揚及尼高拉斯比比正選攻堅，丹尼施巴路斯等退居後備。另一邊的基斯甸艾歷臣亦重獲正選，更在10分鐘把握阿仙奴後防連環犯錯，門前補中，成為首名於英超攻入50球的丹麥籍球員。他與孫興慜及後再有機會禁區外拉弓，但未能逃過主隊門將賓特尼奴。不過，格列沙加一次魯莽剷跌孫興慜輸12碼，卡尼40分鐘操刀拉開紀錄。

阿仙奴完半場前，由拿卡錫迪禁區扣過守衛破門追近，更在下半場早段圍攻對手，但哥拉辛拿斯門前兩碼失機，另一邊卡尼亦射中柱。奧巴美揚71分鐘將傳中球踩入網，但柏柏斯達夫普路斯之後食詐糊，未能助兵工廠反勝，兩隊終賽和2：2。

普帥為熱刺未來發展拒燒錢增兵

阿仙奴過去十數年為興建阿聯酋航空球場還債，賣出不少主力，近年成績被同用年青球員的熱刺追過。惟兵工廠近兩年間花費逾億鎊組三叉戟，熱刺卻因新球場負債6億鎊（約57.3億港元），普捷天奴笑言，職球員想到天文數字都要哭出來，但自己堅持不燒錢：「很多球會向銀行借6億買球員，例如巴塞隆拿，將債務投放球場上爭勝。我們不同，要為未來着想，會因為限制而難受，但這很正常。」令普帥振奮的是，艾歷臣及維頓漢今仗正選，意味他們最少留效熱刺多半季。

伊禾比正選建功 愛華頓險勝狼隊

而愛華頓昨晚有新兵摩斯堅恩、伊禾比及戴爾夫，首為球隊英超正選，主場憑李察利臣梅開二度及伊禾比建功，以3：2擊敗狼隊。狼隊早前歐霸晉級分組賽，昨適度輪換，雖憑路曼沙斯及魯爾占美尼斯兩次短暫扳平，仍吞下開季12場以來首敗，更有中堅韋利保利補時領第2黃，下仗停賽。