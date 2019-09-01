富力開咧大勝衛冕大埔 伊高倒戈啞火仍贏4:1 東方反勝元朗

文、圖：余瑋、黃頴恩

矢言力爭冠軍的富力，昨有上季香港足球先生伊高沙托尼正選倒戈，而陣容面目全非的大埔，有辛祖與勞高及新兵金玟基攻堅，守將杜度趕及傷癒復出。雖被看低一線，但大埔甫開賽多次炮製威脅攻勢，一度令富力門前風聲鶴唳。伊高則被多名守將嚴密「招呼」，未有起腳機會。戰至38分鐘，富力由利安高先開紀錄，但僅領先3分鐘，大埔博得12碼，辛祖主射扳平1：1完半場。

大埔成近5屆首衛冕隊首仗敗北

換邊後下起驟雨，主隊球員體力下降，形勢急轉直下，結果在57及77分鐘，被富力的基奧雲尼及林志堅各建一功，擴大比數至3：1，加上中堅梁諾恆完場前後上射入世界波，令大埔首仗慘負1：4，亦是5季港超以來首支新季首仗落敗的衛冕隊。

倒戈的伊高被對手嚴密看管下，未有入球和助攻。富力主帥楊正光承認入局慢，上半場面對大埔強攻而亂陣腳，下半場調節後表現有改善，並稱伊高發揮只達六、七成狀態，仍需時建立默契。而入選港足的梁諾恆交出一入球一助攻，在法圖斯退隊後，冀以此表現爭取世盃外正選。

大埔主帥馮凱文則稱，感激球迷不離不棄，承諾檢討失利後會作改善，避免再次主場大敗。

至於大埔前帥李志堅昨於另一場港超，首度領軍東方龍獅幾乎落筆打三更，但於最後10分鐘憑基頓及倒戈的慕沙建功，以2：1反勝有曾梓軒開紀錄的佳聯元朗。賽後李志堅稱，縱有多名主力受傷，但勝仗反映球隊板凳深度足。而絕殺前東家的慕沙表現激動，一度跪地掩面。

3場港超觀眾均不足千人

昨獲勝的富力、冠忠南區及東方，賽後同以3分排第2至第4，得失球不及同分的榜首傑志。昨日3場港超，入場人數均不足1000人。而繼前晚揭幕戰，3仗均有10多名球迷響應網上號召，穿黑衣在看台上默站表達訴求。