Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
體育
2019年9月1日星期日
殘陣熱刺矢志破兵 新援齊傷無緣打吡 普帥:6年來最不穩陣容
車路士完場前失分 曼城輕鬆炒4蛋
曼聯遭修咸頓逼和 聯賽3場不勝
歐洲主要賽果
拿華斯傳鬥維拉利爾後投PSG
拜仁6：1反勝緬恩斯
山神史摩寧轉戰意甲迎首仗
足壇快遞：久保續入選日本大軍
SUN周日足球直播
富力開咧大勝衛冕大埔 伊高倒戈啞火仍贏4:1 東方反勝元朗
夏志明梅開二度 南區3:1挫流浪
美男籃展世盃衛冕路 普帥投信心一票
錦織圭32強出局 佐高域晉級
體壇快訊：港七欖韓國站小組兩連勝
下一篇
上一篇
拜仁6：1反勝緬恩斯
prev
next
【明報專訊】拜仁慕尼黑昨於德甲迎戰緬恩斯，開賽初段雖先失1球，但憑班捷文柏華特、阿拉巴、比列錫、京士利高文（左）、羅拔利雲度夫斯基及艾方素戴維斯各建一功，終在大勝6：1，取得兩連捷。
上 / 下一篇新聞
殘陣熱刺矢志破兵 新援齊傷無緣打吡 普帥:6年來最不穩陣容
車路士完場前失分 曼城輕鬆炒4蛋
曼聯遭修咸頓逼和 聯賽3場不勝
歐洲主要賽果
拿華斯傳鬥維拉利爾後投PSG
拜仁6：1反勝緬恩斯
山神史摩寧轉戰意甲迎首仗
足壇快遞：久保續入選日本大軍
SUN周日足球直播
富力開咧大勝衛冕大埔 伊高倒戈啞火仍贏4:1 東方反勝元朗
夏志明梅開二度 南區3:1挫流浪
美男籃展世盃衛冕路 普帥投信心一票
錦織圭32強出局 佐高域晉級
體壇快訊：港七欖韓國站小組兩連勝
殘陣熱刺矢志破兵 新援齊傷無緣打吡 普帥:6年來最不穩陣容
車路士完場前失分 曼城輕鬆炒4蛋
曼聯遭修咸頓逼和 聯賽3場不勝
歐洲主要賽果
拿華斯傳鬥維拉利爾後投PSG
山神史摩寧轉戰意甲迎首仗
足壇快遞：久保續入選日本大軍
SUN周日足球直播
富力開咧大勝衛冕大埔 伊高倒戈啞火仍贏4:1 東方反勝元朗
夏志明梅開二度 南區3:1挫流浪
美男籃展世盃衛冕路 普帥投信心一票
錦織圭32強出局 佐高域晉級
體壇快訊：港七欖韓國站小組兩連勝
prev
next