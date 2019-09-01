體育
下一篇 上一篇

拜仁6：1反勝緬恩斯

【明報專訊】拜仁慕尼黑昨於德甲迎戰緬恩斯，開賽初段雖先失1球，但憑班捷文柏華特、阿拉巴、比列錫、京士利高文（左）、羅拔利雲度夫斯基及艾方素戴維斯各建一功，終在大勝6：1，取得兩連捷。

上 / 下一篇新聞