殘陣熱刺矢志破兵 新援齊傷無緣打吡 普帥:6年來最不穩陣容

阿仙奴vs.熱刺 now611/621台 晚上23：30直播

尼當比利與賴恩施斯隆養傷，另一新兵盧施素又未適應節奏，迫使熱刺今晚作客兵工廠打回原形。更麻煩的是基斯甸艾歷臣等續受轉會傳聞困擾，上仗對紐卡素只後備上陣，當時普帥賽後說「當你未能贏波，沒上陣的球員永遠都最好」。歐洲轉會窗明日關閉，普帥昨稱仍未知道對方去留：「賽前便會知道，今日我們需要比賽，轉會不可能明天才發生，如果沒有任何變化，就是好事。」他承認這是執教球隊6年以來，「最不安穩」的一隊熱刺，問題甚至無法修補：「所以對阿仙奴之後，轉會窗關閉至明年1月，我會比較高興。」

孫興慜稱北倫敦雙雄實力相等

韓國隊翼鋒孫興慜應是普帥可信賴之人，他表明已從上季歐聯飲恨、季初兩場停賽中走出陰霾，今季想為熱刺贏得更多。對於今仗，他認為兩軍難分伯仲：「以前每個人都驚訝熱刺做得好，現在相信他們知道，兩隊有多接近。」

今仗其中一個重點或是阿仙奴守將大衛雷斯，他上仗被利物浦前鋒穆罕默德沙拿「凌虐」成輸波罪人，但認為「主場勝出與否取決於我們」，自己將證明實力。熱刺前鋒哈利卡尼也稱雷斯不會重複犯錯，「球隊也不會針對一個球員弱點攻擊」。

蒙利爾投皇蘇 艾利尼外借比錫達斯

另外，阿仙奴球員去向似乎塵埃落定。左閘蒙利爾昨以22.5萬鎊（約215萬港元）轉投西甲皇家蘇斯達，簽約兩年。中場艾利尼亦在土耳其完成體測，落實外借比錫達斯。一直傳有離心的奧斯爾，今晚就有機會披甲，兵工廠領隊艾馬利也稱對方日內不會離隊。

奧斯爾是否正選，也要視乎前鋒拿卡錫迪的足踝傷勢。艾馬利表示後者狀態正冒升，今晚可能與奧巴美揚及尼高拉斯比比首次同場正選。後衛洛賀丁、比利連及基蘭泰亞尼，則會在國際賽後傷癒候命。