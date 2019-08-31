領富力作客大埔 伊高倒戈求響頭炮 難忘效力舊會兩季 盼以入球寫生涯新一頁

文、圖：余瑋

伊高沙托尼上季各賽事入12球兼交出21次助攻，為大埔取得隊史首個港超冠軍，更連奪香港足球先生等4大獎項。在香港贏盡一切後，伊高新球季未有離開港超，以高薪轉投班費達5,000萬的另一爭標球隊富力R&F，希望在港再嘗捧盃滋味：「香港足球先生頭銜不會對我構成壓力，新一季在新的球會，一切重新開始。我目標就是想繼續贏，取得像上季般的結果。」不過，伊高承認，首仗遇上舊東家百感交集：「我在大埔非常快樂，為自己和球會創造歷史，由衷喜愛這球隊。如果我為富力攻入大埔大門，我也不知會否慶祝。」

鬥舊隊友感有趣 杜度：有信心與隊友守住伊高

由家鄉巴西到大埔，跟伊高做多年隊友的大埔守將杜度形容，好友變成對手感覺有趣：「這是一場硬仗，對富力而言亦是，皆因大埔的主場是不易應付。老實說，大埔現在不算強，但仍有機會勝出，我和隊友有信心可守住伊高，而且防守並非只是後衛責任，前線隊友也會逼搶。 」他稱，當年引薦伊高來港發展，為好友取得如此成就高興：「我們經常交談，但今場比賽，友誼暫且放在場外。」

大埔倚重辛祖勞高兩大射手

富力R&F主教練楊正光透露，會以伊高與非洲快馬迪布利「雙翼齊飛」，配合中鋒利安高組成3箭頭攻堅。富力今夏到葡萄牙集訓，友賽3勝2負，其間伊高曾受傷，但楊正光確認他已復操，料不影響今仗候命。大埔在前帥李志堅帶同多名球員離隊後，改由馮凱文及郭嘉諾以雙主帥形式領軍，但郭嘉諾正在內地讀教練課程而缺陣，陣容上仍有辛祖及勞高兩大箭頭攻堅。

（港超消息）