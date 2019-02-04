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2019年8月31日星期六
巴塞歐聯陷死亡F組 遇多蒙特國米惡戰連場 紅軍E組再鬥拿玻里
雲迪積克力壓美斯C朗 首名後衛膺年度最佳
曼聯歐霸作客長途跋涉 阿仙奴同組強敵環伺
山神外借國米 傳減薪回歸意甲
羅拔仔續約拜仁4年
嘉奧芙過關 鬥大坂盼再寫神話
中國男籃主場戰世盃 易建聯冀福地領軍獲佳績
SAT周六足球直播賽事
領富力作客大埔 伊高倒戈求響頭炮 難忘效力舊會兩季 盼以入球寫生涯新一頁
3新兵地標建功 傑志5蛋贈愉園旗開得勝
東方首擊鬥元朗 台北隊雙將港超對壘
體壇快訊：安歷基9歲女兒骨癌離世
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【明報專訊】（請看附圖）
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