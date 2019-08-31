巴塞歐聯陷死亡F組 遇多蒙特國米惡戰連場 紅軍E組再鬥拿玻里

列奧斯如願與巴塞同組感興奮

巴塞將與3屆冠軍國米及1次奪標的多蒙特在F組周旋，其中多蒙特首戰在下月17日迎戰「地上最強」，教練法夫利說：「這確是非常難打的分組賽，是球隊的一大挑戰。」但隊長馬高列奧斯說：「抽籤前，我們都說希望與巴塞一組。我感到興奮莫名，己隊充滿自信，目標是一起闖過難關。」同組的布拉格斯拉維亞被視為「魚腩部隊」，球隊代表在得悉抽籤結果後，不禁無奈閉目苦笑。值得留意的是，歐聯自2003年改制以來，有6隊冠軍來自F組，包括2015年的巴塞，對上一次則是2017年的皇家馬德里。

車路士抽下籤 鬥阿積士華倫西亞

E組方面，利物浦與拿玻里上季分組賽各在主場勝出1：0，領隊高普說：「再次是拿玻里！他們經驗豐富，但我也需將注意力放在同組的亨克及薩爾斯堡，他們都很年輕和有活力，與他們對賽將很有趣。」上屆亞軍熱刺的情况與利物浦類同，在B組的主要對手，只有首次在歐聯遇上的拜仁慕尼黑。H組的車路士則抽得下籤，對手有上季闖4強的阿積士及華倫西亞。C組的曼城則獲上籤，有力搶去其首名出線權的可能只有薩克達，或者令「藍月」苦惱的是，分組賽作客意大利、烏克蘭和克羅地亞的路程共達3734英里，是4支英超球隊之最。

此外，巴塞今晚西甲作客「升班馬」奧沙辛拿，因美斯、蘇亞雷斯及奧士文尼迪比利續因傷避戰，勢續由基沙文掛帥。