體壇快訊：國籃決選12人戰世盃

英軍召4新兵戰歐國外

英格蘭隊點兵備戰迎戰保加利亞及科索沃的歐國盃外圍賽，新兵有雲比沙卡、泰朗明斯、占士麥迪臣及美臣蒙特，並重召捷比亞、哈利雲克斯及阿歷士張伯倫，但基爾獲加落選。

阿積士闖歐聯分組賽

阿積士昨晨於歐聯附加賽次回合，憑艾臣奧馬艾華利斯及杜辛泰迪治各建一功，主場以2：0挫尼科西亞，兩回合計以同樣比數躋身分組賽。同日晉級的還有布魯日及布拉格斯拉維亞。

馬賽法甲開齋

馬賽昨晨於法甲作客以2：1擊敗尼斯，開季3戰首嘗勝果。惟是役主隊部分球迷拉起反對同性戀的橫額及標語，並唱起帶有反同思想的口號，致球賽於上半場一度中斷逾10分鐘。

保達斯續約平治1年

平治世界一級方程式（F1）車隊昨宣布，與芬蘭籍車手保達斯續約1年至明年尾，並放走自家青訓的法國籍後備車手奧干。22歲的奧干落實加盟雷諾車隊，來季取代德國籍車手侯根保，料後者明年亦會過檔哈斯車隊。另外，愛快羅密歐的雷干倫拉傷大腿肌肉，或缺席今起一連3日的比利時站，由後備車手艾歷臣頂上。賽會昨亦公布明年賽程，有破紀錄最多的22場。