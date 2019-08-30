夏薩特今輪勢演西甲地標 美斯續養傷 料下月中復出

西維爾vs.切爾達 now632台 明晨02：00直播

畢爾包vs.皇家蘇斯達 now632台 明晨04：00直播

32歲的美斯因傷缺席西甲「開鑼」戰負畢爾包及次仗大勝貝迪斯。據西班牙《馬卡報》報道，他的康復情况比預期慢，會方也不願急於讓他復出，而教練華維迪也承認這可避免舊傷復發，所以明晚出征「升班馬」奧沙辛拿勢續缺陣，料在稍後的國際賽檔期結束後，他可在9月14日迎戰華倫西亞時復出。

艾斯高成皇馬第10名傷兵人次

與此同時，《馬卡報》指皇馬的28歲新兵夏薩特下周日作客維拉利爾有望「地標」外，比利時隊教練馬天尼斯更說：「若他西甲上陣，我們會將他召入隊中。」比軍將在歐洲國家盃外圍賽作客聖馬力諾隊及蘇格蘭隊。然而皇馬中場艾斯高卻繼占士洛迪古斯後，成為球隊今季10名「十字軍」人次中，第7個觸傷肌肉的球員。

皇馬爭簽尼馬 卡斯網上公投證艦迷更愛C朗

另外，皇馬今夏傳言簽入巴西鋒將尼馬及法國中場保羅普巴，「銀河艦隊」前隊長、現效力波圖的門將卡斯拿斯，便在社交網搞公投，詢問皇馬球迷現想要尼馬、保羅普巴或基斯坦奴朗拿度（C朗），結果是卻逾六成人盼C朗回巢，普巴及尼馬只有23%和14%。此外，西甲「一哥」西維爾明晨迎戰切爾達時將爭取3連捷，而畢爾包則與皇家蘇斯達上演巴斯克打吡戰。