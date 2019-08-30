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2019年8月30日星期五
港超開戰 三強鼎立爭王者寶座 富力大舉擴軍簽射手伊高 傑志東方易帥求變抗衡
愉園5年來首返頂級聯賽 揭幕戰惡鬥傑志
富力簽非洲兵固防線 飛馬注入澳洲風
港局勢動盪 入座率下跌壓力大
陳偉豪轉踢業餘 陳俊樂黃威內地尋機
電視精選
夏薩特今輪勢演西甲地標 美斯續養傷 料下月中復出
李城氣走喜鵲 般尼爆冷負黑貓
沙利肺炎續煙不離手 傳觸怒祖雲高層
費達拿細威反勝闖第3圈
體壇快訊：國籃決選12人戰世盃
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【明報專訊】（請看附圖）
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