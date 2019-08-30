港超開戰 三強鼎立爭王者寶座 富力大舉擴軍簽射手伊高 傑志東方易帥求變抗衡

來自廣州的富力R&F上季港超屈居亞軍，新季增至5000萬元班費大肆擴軍，羅致9名新兵，最受矚目是從大埔挖角香港足球先生伊高沙托尼，加上傑志中場林柱機及理文左閘方栢倫等，實力及板凳深度大增。第2季執教富力的楊正光雄心壯志，盼替第4年參加港超的富力取得首個聯賽冠軍之餘，更要囊括3項盃賽達成大滿貫。雖已贏得港超冠軍及港足先生，惟將第3季出戰港超的伊高，視轉會為新挑戰，「上季在大埔的佳績不會為我帶來壓力，反而希望延續好表現，助新球會奪標。」

傑志兩神射手攻堅 東方堅家軍領銜

面對伊高為首的「衝冠陣容」，港超列強不敢怠慢，傑志及東方龍獅更易帥展示求變決心。3屆港超冠軍傑志上季只得梗頸四，今季由波斯尼亞籍教頭施利斯高域執掌，取代功勳老臣朱志光，並從東方簽入西班牙籍射手洛迪古斯，加上原有的盧卡斯，令上季並列港超神射手的兩大箭頭聚首。施利斯高域說，深明自己的任務及傑志重奪港超的野心，但稱不會改變太多，希望踢出具侵略性的進攻風格。他稱：「富力有很多資金，可羅致好球員甚至一切，但是傑志也是好球隊，球員具備質素。」隊長黃洋認為，今季是富力爭冠最佳時機，也成為各隊的最大假想敵：「伊高上季發揮很好，相信各隊都會針對他部署，傑志也不例外。」他續道，「藍鳥」是今夏最早開操的港超隊，加上有奪冠經驗，心理壓力遠較渴求港超首冠的富力為小。

東方龍獅連續3季「四大皆空」，今季大刀闊斧改變班底，由大埔主帥李志堅帶同「堅家軍」9名冠軍成員過檔。這名上季港超最佳教練也稱，富力巨額投資必成焦點。中堅馮慶燁則表示，不會過分「神化」伊高，「伊高是好球員，但足球是講整體，富力前鋒利安高及迪布利也很有質素。我亦對東方的防線充滿信心，有力抵擋富力的強大鋒線。」

衛冕大埔面目全非 雙帥冀盡力而為

至於衛冕的大埔，班底雖面目全非，但仍有主力鋒將辛祖及勞高留隊，並由馮凱文及郭嘉諾以「雙主帥」形式領軍。馮稱欣賞郭感染力強，郭則佩服馮的戰術心思，二人期待彼此可為這衛冕之師擦出火花，但郭嘉諾強調：「有限班底下，衛冕是不現實，只寄望爭取佳績，再做好準備應付明年初的亞冠外圍賽。」

文、圖：余瑋