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2019年8月29日星期四
山神勢外借國際米蘭 與盧卡古故劍重逢 曼聯補貼逾百萬周薪
尼馬返巴塞在望 傳轉會費14.8億
Out Out轉轉
歐聯分組賽明晨抽籤 英超3軍列首檔 馬德里雙雄次檔
華杜斯告別傑志 料返歐落班
飛馬劍指前4 羅傑承賀歲盃擬邀中美日球會
15歲新星嘉奧芙主場闖次圈延神話
延至10月審拒藥檢事件 孫楊：輿論困擾生活
體壇快訊：甲一MVP蔡再懃離南華
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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