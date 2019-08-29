山神勢外借國際米蘭 與盧卡古故劍重逢 曼聯補貼逾百萬周薪

由於曼聯另一鋒將安東尼馬迪爾近日勇戰受傷，一度傳出擱置山齊士的轉會，不過《英國廣播公司》（BBC）、意大利《天空體育》都表示原定計劃不變。國際米蘭將借用山神至季尾，並支付15萬至17.5萬鎊周薪（約144至169萬港元），但合約沒有先借後買條款。山齊士已抵米蘭，體測及簽約後與盧卡古重組前「紅魔」鋒線。國米亦同時外借中場祖奧馬利奧至俄超莫斯科火車頭，亦以達拔軒歷基交換費倫天拿左後衛基斯坦奴比拉基，騰出薪酬空間。

被指高薪低效 闊別8年再返意甲

今次轉會意味山齊士闊別8年後，重返意甲賽場。山神於2008至2011年效力烏甸尼斯，再先後加盟巴塞隆拿與阿仙奴，至去年初轉會曼聯，但前兩季為球隊上陣45場僅入5球，今季初亦因傷未曾上陣，表現與傳聞的約40萬鎊（約383萬港元）高昂周薪不成正比，近月一直盛傳離隊。《曼徹斯特晚報》稱，他與盧卡古月初被安排比其餘球員早半小時拍攝球衣照，明顯被孤立，盧卡古加盟國米後更積極游說主帥干地簽入山齊士。

若山齊士正式離隊，曼聯前鋒人選將只餘馬迪爾、拉舒福特及小將格連活特。曾效力曼聯的37歲射手伊巴謙莫域昨笑言英超沒難度，當舊東家需要自己時，會隨時候命，「不過現在身處洛杉磯銀河，所以對不起了」。

蘇帥挽留費特 料完成洗倉

而曼聯洗倉潮亦料到此為止，報道指巴西隊中場費特洛迪古斯雖然近仗未被列入大軍，但有傳他只是因為上月結婚遲歸隊，要加操追趕狀態，已獲領隊蘇斯克查挽留。