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2019年8月28日星期三
港超後日開鑼 富力主場懸而未決 球迷憂赴穗影響人身安全 陳肇麒籲足總需保障球員
港足世盃外主場門劵開售 亞洲足協冀確保職球員安全
34歲華杜斯再離傑志 感激球迷支持「回憶永在心中」
元朗新季目標前5 冀以表現挽回球迷信任
盧卡古連續4次地標戰建功 國米大捷
馬迪爾受傷 蘇帥勢留用山神解前鋒荒
細威大勝宿敵舒娃 「助迅速進入狀態」
D侯活回巢湖人 林書豪轉戰CBA投北京首鋼
體壇快訊：港壁東亞團體賽9連霸
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【明報專訊】（請看附圖）
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