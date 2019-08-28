港超後日開鑼 富力主場懸而未決 球迷憂赴穗影響人身安全 陳肇麒籲足總需保障球員

文、圖：余瑋、方嘉豪

位於廣州的燕子崗體育場，因場地質素及設施欠佳等，足總早前已要求改善，否則富力今季主場將返回香港改用小西灣運動場。貝鈞奇昨出席新季港超發布會後說，足總競賽部上周五派員到廣州視察後，球場施工後初步符合要求，但他強調需經董事局開會商議，並會考慮球迷近日聯署拒絕港超境外作賽的情况：「足總作為負責任的總會，需顧及各港超隊意見。若富力要改主場，便需取得10隊共識。現有新問題出現，足總不能坐視不理，需更認真作正確決定。」他承諾會盡快開會決定。

貝鈞奇：若奉公守法毋須擔心

由球場質素，變成球迷擔憂入境遭扣留審查，未能保障人身自由安全的問題。貝鈞奇稱球迷及球員毋須過於擔心，「一般而言，大家如果奉公守法，應該一定會順利過關。」至於球迷昨網上號召本地球迷在港超首周5場比賽期間，穿黑衫及口罩等在場內默站3分鐘。 貝鈞奇說，若球迷未有違反球場指引，足總不會制止有關活動。

香港飛馬前鋒陳肇麒稱，若足總最終批准富力續用燕子崗，需同時承擔保障球員安全的責任。冠忠南區門將謝德謙、東方龍獅隊長梁振邦及理文中場顏樂楓均稱，作為職業球員不會拒絕隨隊作客比賽。

富力斥300萬翻新燕子崗體育場

對於球迷在網上聯署杯葛富力，富力R&F競賽部專員許世競稱，理解球迷擔憂，坦言球會角色被動及具無力感，只能做好份內事，並稱球會將會盡量跟內地公安部門協調，令港人球迷入境過程順利。他透露，球會以近300萬港元，翻新燕子崗體育場，有信心場地質素最終會獲足總接納。

（港超消息）