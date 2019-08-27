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2019年8月27日星期二
VAR爭議 曼城熱刺受害 涉「自己人查自己人」 宜檢討機制還原真相
熱刺主場負紐卡素 普帥拒認艾歷臣列後備招敗
球迷憂入內地觀戰危及人身安全 富力主場賽事恐遭杯葛
基沙文傳射居功 巴塞殘陣大捷
卡雲尼麥巴比掛彩 PSG勢留尼馬
AC敗走烏甸尼斯 連續兩季出師不利
大坂登場 成名地爭響頭炮
體壇快訊：美國希臘男籃友賽奏凱
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【明報專訊】（請看附圖）
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