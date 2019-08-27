體壇快訊：美國希臘男籃友賽奏凱

麥伊萊奪聯邦盃兼袋1.2億

北愛爾蘭高爾夫球名將麥伊萊，昨在PGA巡迴賽最後一日以低標準4桿的66桿完成，總成績以低標準18桿，取得個人歷來第2座聯邦盃總冠軍，袋走史上單場最高1500萬美元（約1.2億港元）獎金 。

連斯英國站力壓馬昆斯封王

世界電單車錦標賽（MotoGP）英國站，Suzuki車隊的連斯於衝線一刻壓過Honda的馬昆斯奪冠，取得個人今年第2個分站，總成績升上第3，而後者續居榜首。

伊巴謙兩球 銀河打吡言和

洛杉磯銀河昨在美職同市打吡作客FC洛杉磯，兩軍開賽16分鐘便合轟4球，包括客軍名將伊巴謙莫域梅開二度，令銀河半場領先3：1。換邊後主隊前鋒比士寧再入1球追近比數，加上隊友卡路士韋拿「埋齋」，終逼和3：3完場。賽後銀河暫列西岸第4，而FC洛杉磯續穩居榜首。

上港亞冠8強迎浦和紅鑽

亞冠今晚上演8強首回合，其中上海上港將迎戰浦和紅鑽，料前鋒阿拿奥杜域將任正選攻堅。客軍有新兵武富孝介勢因傷缺陣，惟射手興梠慎三拿狀態大勇，冀可延續對賽佳績，不敗而回。西亞方面，伊蒂哈德明晨將迎戰希拉爾，上演沙特阿拉伯球會內訌。