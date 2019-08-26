細威追紀錄先鬥舒娃 美網開鑼 抗背傷求響頭炮

首圈賽事 now670/761台、有線611/612台 晚上22：30直播

細威今年因傷退出6項賽事，包括兩星期前的羅渣士盃決賽，及緊接的辛辛那提大師賽，今次影響她的是背傷，她說：「整個背部都抽搐，去到睡不着，不能移動的程度。我很喜歡在這裏比賽，但身體轉不動又怎樣打波呢？」其明晨對手舒拉寶娃也好不了多少，季中肩傷休息5個月，此後4項比賽未曾突破次圈，世界排名也跌至87位，因此趕在今年最後一項大滿貫前，在本月聘用「一哥」佐高域的前教練，希望重溫13年前美網奪標夢。

大坂直美重返成名地稱無衛冕壓力

歷來22次對碰，細威勝出19次，與舒娃卻是首度在美網碰頭，連衛冕的日籍新星大坂直美也說，今仗全城矚目：「我會看，你們也會看，我想每個在紐約的人也會看這場比賽。」大坂直美去年直落兩盤擊敗3次被判行為不檢的細威，贏得個人首項大滿貫，重回成名地，她表示很習慣在紐約打波，沒有衛冕壓力，亦重拾網球樂趣和決心。針對上屆執法爭議，賽會與電視台合作，在分牌上增加判決解說，而上屆決賽裁判拉莫斯不會執法威廉絲姊妹的比賽。

佐高域費達拿登場 偕拿度提防俄國新星

同樣首天亮相的，還有佐高域與費達拿，二人同處男單上線，大有機會4強再演溫網決賽翻版。當日飲恨的費天王透露，即使上月與家人駕露營車旅行散心，仍對落敗介懷而失眠，但已收拾心情，是近年美網前準備最充足的一次。「泥地王」拿度就希望前幾場比賽能輕鬆取勝，避免再因膝傷退賽。論近况，以本月3次殺入巡迴賽決賽的5號種子丹尼麥維迪夫最好，三大天王也表示要提防這名俄羅斯籍新星。

（美網消息）