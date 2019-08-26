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皇馬華拉度列握手言和

【明報專訊】皇家馬德里昨於西甲，迎戰皇馬名宿朗拿度任班主的華拉度列，雖憑前鋒賓施馬（中）在82分鐘打開缺口，但客軍6分鐘後憑沙治哥迪奧拿的入球扳平，兩軍終以1：1握手言和。

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