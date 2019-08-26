曼城挫般茅力迫利物浦 阿古路史達寧包辦藍月入球 紅軍破廠跨季12連捷

以史達寧、貝拿度施華和阿古路攻堅的曼城初段備受壓力，至15分鐘才幸運領前，當時中場奇雲迪布尼射門「撻Q」變助攻阿古路。37分鐘，般尼茅夫後衛阿當史密夫傷出，由利物浦借將哈利威爾斯入替。43分鐘，為曼城第400次上陣的隊長大衛施華，直線妙傳史達寧射成2：0，但哈利威爾斯補時階段，妙射罰球中內柱彈入，令般軍僅以1：2落後上半場。64分鐘，大衛施華左路殺入禁區後製造混亂，阿古路把握機會快腳射入，終助曼城以3：1勝出。

沙拿梅開二度 破阿仙奴不敗身

利物浦昨晨迎戰阿仙奴方面，主隊的阿歷山大阿諾特於41分鐘，開角球予後防拍檔祖爾麥迪比頂入打開紀錄。8分鐘後，紅軍前鋒穆罕默德沙拿在禁區內，被阿仙奴新兵中堅大衛雷斯拉衫獲判12碼，他親自操刀得手。59分鐘，沙拿射地波遠柱而入。阿仙奴於85分鐘，由後備上陣的中場盧卡斯托拉拿破蛋，最終以1：3告負及被破不敗身。

雲迪積克時隔539天首被扭過

紅軍領隊高普說：「利物浦的特色就是全情投入，我們今次展示了這一點。我真的為球隊的表現感到高興，大家都充滿力量、能量和熱情。面對阿仙奴這樣的球隊，這是必須的。我看不到一個表現糟糕或在水準以下的球員。」值得一提的是，阿仙奴的新兵前鋒尼高拉斯比比昨仗4射2中外，更曾在進攻路線右路控球後，突加速推過華基爾雲迪積克，令這名紅軍中堅在539天以來共50仗，首次被對手擺脫。