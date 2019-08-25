李慧詩日本場地盃添金 今戰凱林賽 續為東京奧運寓賽於操

香港單車隊星將李慧詩昨再於伊豆上場，在毗鄰東奧賽場的日本競輪選手養成所，出戰日本場地盃次回合女子爭先賽。她於200米資格賽踩出10.700秒，較前天做出的時間慢0.62秒，但踩進8強後先勇退澳洲隊車手，4強再以直落兩場淘汰韓國隊的李慧貞，緊接決賽同以場數2：0，擊敗立陶宛隊車手古碧姬蒂，包攬兩回合爭先賽冠軍。手握一面銀牌的另一港將李海恩，則在8強不敵李慧貞，終以第6名畢業。

李思穎全能賽爆冷奪銅

港隊新星亦斬獲佳績，其中李思穎早前在全青運摘得公路賽銀牌後，馬不停蹄趕抵日本出戰場地盃。年僅18歲的她剛投身全職單車手行列，越級挑戰一連4項的女子成年組全能賽，先於配速賽取得首名進佔前列，在壓軸的記分賽最後一圈更首名衝線，以兩分優勢力壓中國隊車手，爆冷獲得銅牌。

港隊兩日累積3金4銀3銅

前天奪捕捉賽金牌的程嬿珊，轉戰女子青年組凱林賽，則隨日本隊車手之後衝線，奪得銀牌。而亞運冠軍組合梁峻榮/張敬樂，昨日則為男隊摘下唯一的獎牌。二人合力出戰男子麥迪遜賽，屈居澳洲隊及比利時隊之下，添得銅牌。港隊戰畢兩天賽事，累積3金4銀3銅，今在煞科日續為新季世界盃入場券奮戰，而早已穩奪世界盃資格的李慧詩，將會轉戰凱林賽，衝擊日本之行個人第3金。