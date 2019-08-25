體壇快訊：中國女排4強不敵泰國

簡綽桐世青100蝶闖準決賽

港隊昨續於匈牙利出戰游泳世青賽，女將簡綽桐在100米蝶泳初賽，游出1分00.74秒，挾14位闖進準決賽。隊友何南慧以香港紀錄保持者身分，在女子1500米自由泳則游出17分16.78秒，未破紀錄下獲11名。

伊卡迪獲發7號勢留國米

曾盛傳離隊的國際米蘭前鋒莫路伊卡迪，昨正式獲發7號球衣，或意味今夏留隊。至於今夏同樣換帥的AC米蘭及羅馬，今晚分別展開意甲新季首戰，前者將作客烏甸尼斯，羅馬則迎戰熱拿亞。

傳巴塞第3次出價斟尼馬

開季僅1勝1負的巴黎聖日耳門（PSG），明晨在法甲迎戰圖盧茲，盛傳離隊的27歲巴西隊球星尼馬續避戰，據報其前東家巴塞隆拿，將於日內第3次開價求購，並首次把陣中23歲法國隊翼鋒奧士文尼迪比利，加入交易籌碼。

FC東京遭逼和3仗不勝

日職榜首FC東京昨晚作客，被北海道札幌岡薩多逼和1：1，連續3仗不勝，暫以4分領先次席的鹿島鹿角。而橫濱水手作客以5：1大勝名古屋鯨魚，壓過同日和波的川崎前鋒，升上第3位。至於磐田山葉主場以0：2不敵大阪櫻花，續敬陪末席。