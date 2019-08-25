曼聯英超首負水晶宮 拉舒福特12碼宴客 紅魔開季極刑3射1中

曼聯昨沿用上輪賽和狼隊的陣容，主導戰局，但丹尼爾占士17分鐘近門施射被拍出，防線於34分鐘走甩佐敦阿休，後者單刀射破迪基亞，勞基梳爾之後亦傷出，由艾舒利楊格入替。曼聯換邊後由麥湯米尼後上博到12碼，但拉舒福特70分鐘操刀，與上輪宴客的保羅普巴命運一樣，雖然占士89分鐘一度為「紅魔」扳平，但同樣倒戈的雲比沙卡補時未能守住雲安荷特，後者勁射奠勝，助水晶宮自1991年後首於聯賽交手獲勝，曼聯今季首次輸波。

遭雲安荷特絕殺輸1:2

另一方面，普巴上周射失12碼後，遭網民種族歧視，有奧脫福球迷昨帶同橫額支持，領隊蘇斯克查也認為球迷苛刻，稱「不能找到堅尼、華朗、史高斯、傑斯、簡東拿五合一，但普巴是世界級球員」。

林柏特領車開齋 3:2險勝諾域治

昨在早場亮相的車路士，缺少足踝受傷的中場尼高路簡迪，翼鋒柏度洛迪古斯亦在熱身時拉傷大腿，要由巴克里臨危受命，令正選11人平均年齡降至24歲208日，是球隊逾25年來最年輕。續獲重用的小將譚美阿巴謙及美臣蒙特上半場建功，其後客軍諾域治兩度扳平。而「藍戰士」終憑阿巴謙68分鐘遠射得手，梅開二度下，作客贏3：2，連同歐超盃，到第4戰終首嘗勝果，但蒙特末段退下火線，傷勢未明。

另一支升班馬阿士東維拉亦在昨晨響勝鼓，他們主場以2：0擊退愛華頓，維拉隊長基亞利殊更終止上陣比賽20連敗的英超紀錄。同屬升班馬的錫菲聯則在主場1：2不敵李斯特城，本季首敗。