意甲開鑼 祖雲重攻保超班地位 C朗復出作客帕爾馬 拿玻里國米增兵抗霸權

帕爾馬vs.祖雲達斯 now638台/有線603/604/614/654台/MyTV Super 301台 明晨00：00直播

祖雲上季意甲8連霸，卻在意盃及歐聯8強出局，艾歷尼終被辭退。回巢的保方認為，新帥沙利同樣可在祖雲取得佳績：「聘用沙利不是革命或賭博，僅是我們沒走過這一步而已。」

沙利肺炎未癒 首兩輪無緣督師

在沙利的體系中，即使有阿積士新星馬菲斯迪歷特加盟，為基亞連尼等交接，仍可預期祖雲今季防線壓力提高，需要用進攻彌補，這視乎怎樣運用王牌基斯坦奴朗拿度（C朗）。在加盟的首日，沙利便分享了這點：「像C朗與保羅戴巴拿等世界級球員，他們可擺在任何位置，分別只是怎樣演繹。」

因此，C朗明晨作客帕爾馬可能是正中鋒，或是翼鋒，但在歐聯前後幾可肯定是後備，以保持充足狀態。而葡萄牙隊下季圖衛冕歐國盃，愛國的C朗或調整狀態，季初未必完全上力，也考驗沙利分配C朗休息，同時要保持戰績的能力。

沙利因患肺炎，首兩仗未能督師，而祖雲作客帕爾馬後，下周便會主場鬥上屆亞軍拿玻里。「淺藍軍」續由安察洛堤領軍，保留大部分主力外，亦先後破球會轉會費紀錄，收購翼鋒夏榮羅辛奴、中堅文奴拿斯。

國米換帥兼花13億增兵變革

另一爭標分子國際米蘭則大刀闊斧改革，除了學祖雲換帥，聘請新帥干地，也燒1.5億歐元（約13億港元），收購盧卡古、上季借將普列坦奴等當打球員。惟國米還未送走莫路伊卡迪，似乎為干地埋下地雷。黑馬方面，上季殺出的阿特蘭大未有特別增兵，要兼顧歐聯下，再奪前四難度高。反觀AC米蘭、羅馬若季初重組順利，可挑戰三頭馬車局面。