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2019年8月24日星期六
阿仙奴征紅軍誓破咒 近6次作客晏菲路不勝 艾帥稱不想交手
曼聯球迷發起行動撐普巴 蘇帥:將帥是最強後盾
告別戰面對老拍檔大敗而回 費托掛靴留日任大使
久保借投馬略卡 勢演西甲地標戰
李慧詩日本場地盃爭先賽摘金
伍家朗世界賽不敵諶龍
東方友賽輕取流浪
體壇快訊：伍棹然世青50蝶闖準決賽
SAT周六足球直播
意甲開鑼 祖雲重攻保超班地位 C朗復出作客帕爾馬 拿玻里國米增兵抗霸權
C朗關注亞馬遜林火 籲保護地球
意國列強願投資 中小球會續押注自由身
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【明報專訊】（請看附圖）
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