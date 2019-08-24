體壇快訊：伍棹然世青50蝶闖準決賽

【明報專訊】港隊「小飛魚」昨續於匈牙利出戰游泳世青賽，其中伍棹然在男子50米蝶泳做出24.42秒，僅差0.03秒未能推前自己保持的香港青年紀錄，但以13位闖進準決賽。隊友簡綽桐亦以第14位，游進女子50米背泳準決賽。
黃何配捷克賽男雙8強止步
失意男單的香港乒乓球隊一哥黃鎮廷，昨伙何鈞傑續戰捷克公開賽男雙，最終以局數1：3慘負奧地利隊組合，8強止步；港隊在今站亦全軍盡墨。
中國女排險勝日本首名闖4強
中國女排昨在韓國上演的亞洲賽遇上日本隊，二傳手刁琳宇在第4局與自由人王唯漪碰撞倒地，傷及頸部下即時被抬走，中國隊最終戰至決勝局以15：12奠勝，以E組首名出線4強。
細威美網首圈鬥舒拉寶娃
美國網球公開賽下周一開打，正賽抽籤昨出爐。兩名前女單盟主「細威」莎蓮娜威廉絲與舒拉寶娃，在女單首輪狹路相逢，亦是二人首於這項大滿貫對碰。而世界一哥佐高域或在男單4強，遇上「瑞士天王」費達拿。
中國男籃友賽不敵巴西
籃球世界盃東道主中國隊，昨於熱身賽雖有控衛郭艾倫攻入全場最高22分，但主場以84：90不敵巴西隊，中鋒周琦亦在末段扭傷足踝退下火線。另外，爭標熱門塞爾維亞隊在中立場以71：65挫意大利隊，而土耳其隊則以72：64擊敗波多黎各隊。