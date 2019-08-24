體壇快訊：伍棹然世青50蝶闖準決賽

黃何配捷克賽男雙8強止步

失意男單的香港乒乓球隊一哥黃鎮廷，昨伙何鈞傑續戰捷克公開賽男雙，最終以局數1：3慘負奧地利隊組合，8強止步；港隊在今站亦全軍盡墨。

中國女排險勝日本首名闖4強

中國女排昨在韓國上演的亞洲賽遇上日本隊，二傳手刁琳宇在第4局與自由人王唯漪碰撞倒地，傷及頸部下即時被抬走，中國隊最終戰至決勝局以15：12奠勝，以E組首名出線4強。

細威美網首圈鬥舒拉寶娃

美國網球公開賽下周一開打，正賽抽籤昨出爐。兩名前女單盟主「細威」莎蓮娜威廉絲與舒拉寶娃，在女單首輪狹路相逢，亦是二人首於這項大滿貫對碰。而世界一哥佐高域或在男單4強，遇上「瑞士天王」費達拿。

中國男籃友賽不敵巴西

籃球世界盃東道主中國隊，昨於熱身賽雖有控衛郭艾倫攻入全場最高22分，但主場以84：90不敵巴西隊，中鋒周琦亦在末段扭傷足踝退下火線。另外，爭標熱門塞爾維亞隊在中立場以71：65挫意大利隊，而土耳其隊則以72：64擊敗波多黎各隊。