阿仙奴征紅軍誓破咒 近6次作客晏菲路不勝 艾帥稱不想交手

利物浦vs.阿仙奴 now611/621台 明晨00：30直播

去年尾，阿仙奴作客利物浦原本先入球，但多次後防失誤，終以1：5敗走，兼連續6次作客晏菲路不勝，並最少失兩球。面對行軍快速的紅軍，兵工廠後防似乎無力招架，連主帥艾馬利也不看好：「我們從來不想作客利物浦，但這是挑戰。我們的目標繼續是縮窄與他們和曼城之間的差距。」他們月初收購大衛雷斯，今場將考驗改善防線的成效。

奧巴美揚稱鋒線媲美埃及文明

要證明自己的，還有尼高拉斯比比。這名法國籍翼鋒料今仗正選，支援拿卡錫迪及奧巴美揚。奧巴美揚認為這個法語系3人組，足與世界最佳之一的紅軍「埃及文明」匹敵：「我看到很多相近之處。比比和我，就快如沙迪奧文尼與穆罕默德沙拿。拿卡錫迪控球出眾，也像羅拔圖法明奴。」他也不介意靠邊站，參與更多防守。

如果阿仙奴三叉戟不亞於利物浦，那對紅軍防線同樣艱巨，特別是門將艾利臣比加仍養傷未復操，中場拿比基達亦未趕及上陣。觀乎紅軍險勝修咸頓一役，後備門將阿祖安卡斯迪路偶有不穩，要跨季取英超12連勝，打破羅渣士5年前創下的隊史紀錄，亦非探囊取物，但另一中場韋拿杜姆覺得沒有太大問題：「我們未在最佳狀態，但有佳績是令人鼓舞的。你不會看到有球隊90分鐘都踢得好，確定贏波就可以了。」

艾帥證棄用梅斯達菲艾利尼

另外，兩軍亦積極清洗冗員，艾馬利稱梅斯達菲與艾利尼已不在他的計劃中，希望二人改投其他球會。高普則避答有關洛夫雲的問題，但傷癒的阿歷士張伯倫已重回正軌，亦與球會續約至2023年。