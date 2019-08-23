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2019年8月23日星期五
費托告別戰 冀建功奏凱圓滿終結 領鳥栖迎神戶 摯友恩尼斯達稱「不放水」
告別儀式墟冚 推3款特別版球衣
鄧謝配世界賽輕取對手晉級8強
李慧詩征日本盃 寓賽於操迎東奧
美斯復操解巴塞前鋒荒 C朗：他令我更出色
奧斯爾沙加復操 明有望戰紅軍
體壇快訊：紅星年青人歐聯附握手言和
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【明報專訊】（請看附圖）
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費托告別戰 冀建功奏凱圓滿終結 領鳥栖迎神戶 摯友恩尼斯達稱「不放水」
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