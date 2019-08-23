費托告別戰 冀建功奏凱圓滿終結 領鳥栖迎神戶 摯友恩尼斯達稱「不放水」

鳥栖砂岩vs.神戶勝利船 有線602/662台 晚上18：30直播

身為西班牙一代射手，費托曾效馬德里體育會、利物浦及車路士等歐洲勁旅，贏得歐聯及歐霸盃冠軍，並在西班牙隊勇奪世界盃及兩屆歐洲國家盃。去年7月，他以34歲之齡登陸日本加盟鳥栖砂岩，首年半季日職上陣19場入4球。費托今年2月隨隊訪港參與賀歲盃奪亞，但球隊今季日職戰績低迷，費托在易帥後漸失正選，加上受傷患困擾難復勇態，終在6月21日宣布今夏掛靴。費托之後獲鳥栖市所在的佐賀縣任運動員培訓大使，意味將續留日本生活。

費托：由神戶開始到神戶結束

就告別戰對手有「小白」恩尼斯達及韋拿，這兩名昔日在國家隊並肩作戰的戰友，費托賽前受訪感慨萬千，並提及2008年歐國盃決賽攻入的奠勝球：「這是改變我人生的入球，當時第一個走來跟我擁抱的就是他（恩尼斯達）；所以兩年後世盃決賽，當他攻入奠勝球時，我也立即與他慶祝。我自16歲起已跟他在國家隊梯隊比賽，一起成為歐洲冠軍。」

「王子」在日本的首個入球，是在上屆天皇盃16強以3：0挫神戶勝利船，如今告別戰對手也是神戶，難怪費托笑言：「我贏得很多榮譽及足球世界的尊重，現在只剩下一場比賽，我保證會享受場上每一分鐘，希望能夠以入球協助獲勝，由神戶開始，到神戶結束。」恩尼斯達亦給予好友高度評價，但表明不會「放水」：「他是球壇的典範，但如果神戶能獲勝將會更好。無論結果怎樣，我跟他的友誼都會不變。」

客軍鋒將韋拿或後備上陣

今仗亦是兩隊的護級大戰，賽前神戶排第15，僅多第16的鳥栖2分。鳥栖本月3仗不敗，上仗作客3：2絕殺湘南比馬，費托未列大軍，將養精蓄銳迎接告別戰。神戶今夏大肆擴軍，羅致巴塞隆拿中堅華美倫及日本國腳酒井高德等人後，上仗主場3：0大勝浦和紅鑽，結束此前5場聯賽不勝。德國籍主帥芬克透露，早前受傷缺陣3仗的韋拿已復操可候命。意味這西班牙隊歷來最佳射手，至少或後備入替，以道別昔日國家隊拍檔。