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2019年8月21日星期三
普巴宴客 曼聯慘和狼隊 疑與福仔爭射12碼 賽後遭種族歧視死亡恐嚇
槍手銀彈增兵 高層：轉捩點歐霸決賽大敗
迪比利傷大腿唞5周 巴塞僅剩基沙文攻堅
巴神回家圓養父遺願 養母落淚
港足總考慮引入底線球證
林丹次圈下馬 世界賽12年來最差
失聰韓將李德熙溫莎網賽過關創歷史
體壇快訊：吳柏男世巡賽闖外圍賽次圈
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【明報專訊】（請看附圖）
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