普巴宴客 曼聯慘和狼隊 疑與福仔爭射12碼 賽後遭種族歧視死亡恐嚇

曼聯昨續由安東尼馬迪爾任中鋒，上仗4：0大勝車路士後備建功的新翼鋒丹尼爾占士首任正選。紅魔在27分鐘，馬迪爾在禁區內接應拉舒福特傳送，左腳快射先開紀錄，這名法國籍前鋒重穿曼聯9號球衣後，連續兩仗有入球。換邊後10分鐘，狼隊憑中場一記遠射扳平。67分鐘，普巴殺入禁區被踢跌博得12碼，他與拉舒福特討論後，終由他親自操刀，惟被對方門將魯爾柏迪斯奧撲出，最終雙方踢成1：1。近兩季4次交手，曼聯僅2和2負未嘗一勝。曼聯賽後以1勝1和暫列第4名，狼隊兩仗皆和排第13名。曼聯下仗於周六主場對水晶宮。

蘇帥證普巴福仔同是劊子手

翻查數據，普巴加盟曼聯4季，連同昨仗各賽事共有13次主射12碼，9次命中4次宴客，命中率雖仍近7成，惟4次射失都是過去一年內。普巴上季「碎步」操刀已備受各界批評，惟昨仗未有「碎步」仍失手，更疑與上仗對車路士射入極刑的拉舒福特爭射12碼，對此蘇斯克查解畫道：「兩人都是我指定的劊子手，誰負責主射由他們在場上決定，並不存在爭射的問題。」而此前操刀悉數中鵠的「福仔」亦淡化事件，笑稱：「他入過太多12碼了，射失一次很正常。」

加利佬轟普巴自私 連尼加稱匪夷所思

現任《天空體育》評述員、曼聯名宿加利尼維利不滿這安排，更批評普巴自私：「我認為這不太恰當，誰當劊子手應在賽前在更衣室決定好，因這是屬於曼聯的12碼，不是在學校操場上的遊戲。」同任評述員的英格蘭隊名宿連尼加也稱，在上仗福仔射入12碼後換劊子手，做法匪夷所思。

不過，普巴事後在社交網站，隨即收到大量批評言論，當中更涉及種族歧視與死亡恐嚇的內容，令拉舒福特、連格及哈利馬古尼等隊友，紛紛在個人社交網表態抱不平，曼聯更發聲明譴責，表明確認涉事者身分後會採取行動：「曼聯球會所有成員都對普巴遭到的種族歧視極為反感，少數人表達的這些觀點絕不代表球會的價值觀。曼聯對任何形式的種族主義和歧視行為都抱持零容忍的態度，球會一直倡導『紅魔球迷人人平等』的理念。」