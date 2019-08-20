林柏特主場首擊僅和李城 領車路士未響勝鼓 傳A高回巢任副手

車路士於英超次輪迎戰李斯特城，亦是林柏特首以領隊身分帶領車路士主場出戰，賽前「藍戰士」球迷熱烈歡迎這名球隊名宿。而球隊於7分鐘便由小將中場美臣蒙特先開紀錄，惟上半場佔盡上風下，一直未能拉開比數。換邊後客軍攻勢開始銳利，多次反擊幾乎得手，並於67分鐘由中場尼迪迪頭槌建功扳平，最終雙方踢成1：1。藍戰士暫時以1和1負，連同上周中的歐超盃戰至互射12碼不敵利物浦，開季3戰不勝。

下半場失色 歸咎歐超盃致體力不繼

「林伯」賽後歸咎於歐超盃，令球員體力不繼表示：「開賽頭25分鐘麾下表現出色，行軍迅速，且取得了領先，惟及後明顯因體能問題表現下滑，這的確是因日前戰畢歐超盃所致，但不能成為失分的藉口，我們應該做得更好。」他亦承認球賽是看結果，表現好而未能取勝都是徒然。這名新帥首於主場督師，又不忘感激球迷支持。而李城主帥羅渣士則滿意麾下演出，並稱未能在下半場反勝感可惜。

此外，38歲的前英格蘭隊左閘艾殊利高爾，前日透過當地電視台節目宣布掛靴，結束20年球員生涯，並透露自己希望向教練生涯進發。他掛靴不足1日，英媒《每日郵報》消息指，這名曾效力阿仙奴及車路士等球會的名宿，已獲車路士開出教練合約，料成為舊隊友林柏特的副手。

錫菲聯挫水晶宮 12年來首勝

至於相隔12年再於主場征戰英超的「升班馬」錫菲聯，前晚以1：0擊敗水晶宮，取得自2007年4月挫屈福特以來，首場英超勝仗，下仗迎戰李斯特城。

（歐洲足球）