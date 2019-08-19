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郭穎揚亞巡賽中華台北站為港摘銀

【明報專訊】香港保齡球代表郭穎揚（左二）昨於亞巡賽中華台北站，先淘汰兩名東道主球手打入4強，再大勝澳門隊的李得文，打入男單決賽，惟晉級後面對東道主球手許哲嘉，以59分之差飲恨奪銀。

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