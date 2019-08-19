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2019年8月19日星期一
曼聯誓擒狼隊雪恥 上季對陣三戰不勝 兩新守將成關鍵
曼城遭熱刺逼和2:2 跨季15連勝斷纜
高普破利物浦領隊最快300分紀錄
錫菲聯挫水晶宮續保不敗身
歐洲主要賽果
莫迪歷生涯首直紅 稱屬意外「一生不作此行為」
奪奧運資格後返港 歐鎧淳冀繼續進步
伍家朗世界賽爭響頭炮
郭穎揚亞巡賽中華台北站為港摘銀
體壇快訊：傳家俊反勝闖正賽
電視精選
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錫菲聯挫水晶宮續保不敗身
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【明報專訊】英超升班馬錫菲聯昨在主場憑中場隆特史譚（右）於47分鐘一箭定江山，以1：0小勝水晶宮，開季1勝1和續不敗。
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曼聯誓擒狼隊雪恥 上季對陣三戰不勝 兩新守將成關鍵
曼城遭熱刺逼和2:2 跨季15連勝斷纜
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