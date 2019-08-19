曼聯誓擒狼隊雪恥 上季對陣三戰不勝 兩新守將成關鍵

狼隊vs.曼聯 now621台 明晨03：00直播

曼聯上季3鬥狼隊不勝，包括3周內先後於足總盃8強及聯賽敗走，兩次不敵狼隊皆是控球多，但攻勢不入肉，輸幾次反擊。領隊蘇斯克查稱當時球員疲倦，但現在很精神，極渴望捲土重來：「狼隊會是一個難關，但我想遇到障礙時，會看到有領袖站出來。任何人都識領先3、4球時踢順境波。」

馬古尼統領防線 祖達再成心腹大患

曼聯今季重整防線，雲比沙卡迅速融入，對得起5000萬鎊（約4.7億港元）身價，相信能避免上季艾舒利楊格，在聯賽作客一仗兩黃一紅的尷尬。8000萬鎊（約7.6億港元）身價的馬古尼，則再展示空中霸王本色，蘇帥亦盛讚對方冷靜和頭腦清晰，經驗足以統領後防。惟馬古尼速度一般，面對狼隊進襲或會吃力，主隊前鋒迪亞高祖達便說：「我想馬古尼能力不俗，但我更信任我的後防隊友，個人意見是覺得轉會市場超脫現實。」

祖達上季兩次主場對曼聯都有進帳，迎戰馬古尼舊東家李斯特城更大演帽子戲法，相信是紅魔心腹大患，新援柏德列古度尼亦為狼隊提供攻擊戰術變化，主帥紐奴相信狼隊今季陣容更平衡，可衝擊前六。

山齊士傳已同意外借國米

狼隊上周中歐霸出副選，仍大勝晉級附加賽，料今仗沿用開鑼戰賽和李斯特城的陣容。曼聯則續有艾歷拜利養傷，阿歷斯山齊士亦缺態未有隨隊。有報道指山齊士已首肯外借，與國際米蘭傾妥個人條件。蘇斯克查否認對方離隊及下放至預備組跟操，更說：「我們沒有太多前鋒，所以他會比你們估計踢多好多場。」

（英超消息）