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2019年8月18日星期日
女飛魚的鐵人生活 日出而游逾十載 何詩蓓奧運求突破
立志成兒童心理學家 冀獲專業資格為未來鋪路
勁敵池江璃花子積極抗病 啟發堅韌精神
世盃星洲站煞科 黃筠陶200米背泳首摘銀
大坂直美辛辛那提賽傷退 美網衛冕堪憂
體壇快訊：港隊全青運添3銀
紅軍小勝修咸頓兩連捷 文尼法明奴同建功 門將阿祖安險致失分
林柏特首主場督師 冀擊退李城返勝軌
PSG征雷恩續缺尼馬 杜曹拒回應離隊傳聞
巴塞敗走畢爾包 皇馬報捷響頭炮
拜仁首擊失分 借古天奴在即
足壇快遞：法林明高放棄收購巴洛迪利
SUN 周日足球直播
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【明報專訊】（請看附圖）
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