巴塞敗走畢爾包 皇馬報捷響頭炮

巴塞昨仗以新兵基沙文、奧士文尼迪比利及阿蘇掛帥，但後者於37分鐘因右腳受傷被調離場，加上此役缺陣的菲臘比古天奴即將外借拜仁慕尼黑，令前線告急。畢爾包於88分鐘，憑入場才1分鐘的38歲老將前鋒阿度里斯射入倒掛金球，令11射只兩中的巴塞，自2008年以來首次在西甲首戰落敗。將度過生涯最後一個球季的阿度里斯說：「足球有時是美麗的，我絕對不能放過這個入球機會。」

而今夏轉投皇家馬德里的夏薩特，昨因傷無緣隨隊作客切爾達。但賽前獲主帥施丹改口風讚賞的加里夫巴利，開賽12分鐘助攻予賓施馬開紀錄，為銀河艦隊領前1球完半場。換邊後，克羅地亞隊中場莫迪歷侵犯丹尼斯蘇亞雷斯，遭直紅趕出場。然而皇馬在少踢一人的劣勢下，憑卻奧斯於61分鐘在離門25碼控定抽射破網，助皇馬在少踢一人下仍領前2：0。80分鐘，皇馬再有盧卡斯華斯基斯禁區起腳施射得手，補時階段雖被切爾達破蛋，但無阻作客以3：1響頭炮。

馬體會迎基達菲缺兩將

此外，馬德里體育會明晨迎戰基達菲，將有養傷中的攻擊手迪亞高哥斯達及安祖哥利亞停賽，料由新兵祖奧菲歷斯伙拍艾華路莫拉達攻堅。至於西維爾今夏花掉約1.5億歐元（約13億港元）簽入12名新兵，亦會在首戰作客愛斯賓奴。