紅軍小勝修咸頓兩連捷 文尼法明奴同建功 門將阿祖安險致失分

利物浦門將阿祖安卡斯迪路上周中在歐洲超級盃賽後，被衝入球場的球迷剷傷足踝，昨晚克服傷勢繼續把關，而紅軍與上周中奪歐超盃的正選陣容相比有3個調動，後衛阿歷山大阿諾特、中場韋拿杜姆及前鋒羅拔圖法明奴復任正選；換言之，「埃及文明」三鋒將悉數上陣。

修咸頓新兵「10號仔」前鋒查阿當斯，以及日本隊守將吉田麻上半場表現活躍，但攻門都過不了阿祖安的十指關。利物浦埋門次數不算多，13分鐘，穆罕默德沙拿右路後腳妙傳後上的阿歷士張伯倫射門斜出，及至補時階段，沙迪奧文尼推大位射入世界波領前上半場。71分鐘，文尼助攻羅拔圖法明奴成2：0。83分鐘，阿祖安卡斯迪路接應回傳後向前傳球，卻被丹尼艾格斯「捉到路」射入，但修咸頓終仍以1：2落敗。

施巴路斯兩助攻 奧巴美揚助廠兵奏捷

阿仙奴迎戰般尼一役，中場奧斯爾因身體不適，與另一中場格列沙加及米希達利恩等一起缺陣，但新兵中堅大衛雷斯「地標」，皇家馬德里借將中場丹尼施巴路斯則首次擔正，至於新兵鋒將尼高拉斯比比則先列後備。13分鐘，拿卡錫迪禁區內施展快速轉身卧射先開紀錄，般尼鋒將艾殊利班尼斯則在43分鐘扳平。比比下半場上陣，曾有一次中框攻門及貢獻兩次關鍵傳送，協助阿仙奴全場攻門次數增至19射9中，奠勝一球在64分鐘出現，丹尼施巴路斯在中場逼甩對方控球後，傳予奧巴美揚射入，為球隊鎖定2：1勝局，取得開季兩連捷。

傳利萊辛尼拒由曼城隊醫操刀手術

另據英國《每日郵報》報道，右膝十指韌帶重傷的曼城翼鋒利萊辛尼，已拒絕由曼城推薦的醫生做手術，改由自己信任、身在奧地利的醫生開刀。據報曼城推介的醫生在巴塞隆拿工作，曾為中場根度簡及後衛班捷文文迪做手術。