女飛魚的鐵人生活 日出而游逾十載 何詩蓓奧運求突破

「我忘了多久沒試過整個月在香港，這次是奧運前最後一次休息，要好好珍惜。」上月底戰畢世界賽，Siobhan一直留港，平凡人尋常不過的暑假，對她卻絕不平常。自4年前負笈美國，Siobhan一直在當「空中飛人」——偶爾「快閃」香港兩天比賽，或在假期四出作戰；這個「特別長」的暑假，更有在愛爾蘭工作的姐姐回港，一家四口相聚一星期，已讓Siobhan笑逐顏開。

一球雪糕成減壓良方

本月底返美後，Siobhan將重投刻板生活，每天5時開始，只有訓練、工作、休息。不難想像，她會想過放棄，但畢竟是自己所愛和夢想，泳池內外的律己生活，她視為世界級泳手的必經路：「飲食、休息都是教練控制不到的，全靠你督促自己。要成為頂尖泳手，不僅是在泳池內做什麼，也是你離開泳池後在做什麼。」真的只過鐵律般的生活嗎？Siobhan笑道：「很需要放鬆時，也會放縱吃一球雪糕，但之後就要回去做該做的事。」

由3年前破天荒闖關奧運準決賽，及後兩戰世界賽決賽，到如今手握東奧100米及200米自由泳的入場券，經歷3年磨練，Siobhan不再是在里奧緊張得發僵的小師妹。這名心理學系畢業生，對自己的心理細膩通透：「大賽時我仍有少許緊張，但這是好事，心理學上緊張和興奮感是相同的，視乎你怎樣看待。」

0.2秒失牌變動力

上月世界賽200米自由泳決賽，Siobhan以0.2秒之差排名第4，雖是港泳隊歷來最佳，但始終與頒獎台擦身而過。事隔3星期，小妮子走出遺憾：「我放下了，但會記住這0.2秒，成為未來一年的動力。」未來一年，Siobhan計劃寓賽於操，在十多個小比賽調整技術和狀態，同時預演奧運，熟習每個比賽細節，但她拒讓名次成為壓力：「奧運絕不只是為了經驗，我想游到好成績，甚至入決賽，但不會訂目標時間，只求突破自己，做到最佳。」

3年前首戰奧運，是夢想成真、大眼開界，由巴西回港的廿多小時機程上，當時18歲的乖乖女幾經掙扎，決定在左肩紋上奧運五環留念。再戰奧運，她希望肩負起更多：「香港是個相對小的地方，甚至不知道香港有泳手；自己小時候都以外國泳手為榜樣，所以想成為本地運動員的榜樣，當小朋友看到港將都可以和世界級泳手競爭，就能啟發他們繼續追夢。」

文：黃頴恩、圖：馮凱鍵