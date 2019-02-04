歐鎧淳100米背泳奧運達標 破香港紀錄 成游泳女隊首名四朝元老

港隊昨續戰游泳世界盃新加坡站，27歲女將歐鎧淳早上於100米背泳，雖只游出1分02.97秒，但仍以次名殺入決賽。晚上她與匈牙利隊「鐵娘子」賀素、以及師妹黃筠陶等7名對手爭牌，再大幅推前時間至1分00.22秒，驚險達到1分00.25秒的奧運A標，直入明年東京奧運。她同時推前自己保持的1分00.38秒香港紀錄，亦隨澳洲隊泳手詩寶及賀素之後，獲得銅牌；另一港將黃筠陶則以1分02.16秒得「梗頸四」。鄭莉梅同日在200米自由泳決賽，亦游出2分00.20秒，雖然未獲奧運資格，但為港添得銅牌。

偕鄭莉梅世盃添兩銅

歐鎧淳前天已奪50米背泳銀牌，她自去年亞運後鑽研新技術，但未熟練下狀態浮沉。上屆里約熱內盧奧運，她在個人項目未達標，但為港隊取下混合接力資格，連續3屆出戰奧運。早前她與何詩蓓等出戰世界賽，為港取得4×100米自由泳接力東奧資格，但因接力出賽人選要待奧運前，以泳手狀態決定，她仍未肯定第四度征奧。如今藉100米背泳游進奧運，她成為港女泳隊首名四朝元老。連同星將何詩蓓兩度自由泳達標，加上兩項自由泳接力獲世界賽前16名，港隊累積5張東奧入場券。

港隊累積5張東奧入場券

而港男隊昨日有劉紹宇游出佳績，他在50米背泳決賽以26.45秒獲第5名，與自己保持4年的香港紀錄，慢0.42秒，今日乘勇轉戰100米背泳。