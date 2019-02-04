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2019年8月17日星期六
曼城迎熱刺誓報歐聯敗仇 近兩季英超交手全勝 剋星史達寧五度破門
奧斯爾回廠復操備戰般尼 艾馬利：他100%準備好上陣
武磊149秒入歐戰首球 愛斯賓奴闖歐霸附加賽
施丹望皇馬開咧後再增兵
多蒙特拒賣查頓辛祖
Out Out轉轉
楊文蔚葉姵延亮相運動博覽
體壇快訊：黃鎮廷保加利亞賽無緣8強
SAT周六足球直播
歐鎧淳100米背泳奧運達標 破香港紀錄 成游泳女隊首名四朝元老
港足世盃外決選出爐 辛祖夏志明獲重召
愉園簽約健身中心強化球員體能
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【明報專訊】（請看附圖）
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