曼城迎熱刺誓報歐聯敗仇 近兩季英超交手全勝 剋星史達寧五度破門

曼城vs.熱刺 now621台 明晨00：30直播

過去1個月，曼城由季前賽至英超首戰表現可人，撇開在中國上演的亞洲超級盃決賽互射12碼不敵狼隊，包括社區盾對利物浦射贏極刑在內的5仗全勝，上場英超作客以5：0大破韋斯咸，表現更可圈可點，當中大演帽子戲法的史達寧獲哥迪奧拿大讚：「自從在中國的比賽開始，他每場至少入1球。我了解這球員擁有獨特質素，體能及埋門一腳都很穩定。」

曼城和史達寧相信令熱刺頭痛不已，事關曼城過去兩季英超全勝熱刺，而連同歐聯在內共6仗，史達寧五度攻破熱刺大門，但令曼城耿耿於懷的是，上季歐聯8強淘汰他們的正是熱刺。熱刺前鋒哈利卡尼與史達寧，在英格蘭隊前線衝鋒陷陣，他亦說：「我們必須確保有一個良好開季，己隊對前景充滿信念，但始終前路漫漫。」

哥帥讚史達寧季初埋門穩定

然而熱刺中場基斯甸艾歷臣去向續是焦點，領隊普捷天奴昨說：「我不知道，我的工作是協助及支持所有球員，足球以外的事有時是難以理解。正選上陣的只有11人，我們還有一課練習，我將有最後決定。」值得一提的是，熱刺過去9次作客曼城1勝1和7負，藍月球星阿古路迄今對陣熱刺，獨取11球和貢獻4次助攻，而這阿根廷隊箭頭在主場已入96球。

阿祖安傷足踝 利物浦訪修咸頓陷門將荒

或是曼城最大競爭者的利物浦，今晚先作客修咸頓，賽前卻接到壞消息。繼門將基利靴及艾利臣比加受傷後，周中在歐洲超級盃協助球隊，以互射12碼打敗車路士的龍門阿祖安卡斯迪路，因當日勝出後，被一名衝入球場慶祝但跣倒的球迷雙腳「飛剷」弄傷足踝，上陣成疑，紅軍或需由35歲龍門朗拿根臨危受命把關。利物浦領隊高普說：「阿祖安的足踝腫脹了，其後看來好轉，但我們還需看看情况。這並非趣事，球場沒有圍欄，責任在球迷身上，發生這事情是瘋狂的。」