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2019年8月16日星期五
利物浦拆車稱霸歐超盃 新兵阿祖安將功補過 加盟9天償紅軍14年夙願
林柏特未破亞軍宿命 信可領車路士返勝軌
首女球證執法歐洲男子賽 法柏獲讚果斷
歐鎧淳世盃星洲站摘銀 乘勇轉戰100背爭入東奧
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戴巴拿友賽起孖 祖雲體育總監暗示留人
盧爾勢投快艇出任助教
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尼馬轉會陷僵局 皇馬拒換雲尼斯奧斯予PSG
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【明報專訊】（請看附圖）
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