利物浦拆車稱霸歐超盃 新兵阿祖安將功補過 加盟9天償紅軍14年夙願

歐超盃昨晨在土耳其伊斯坦堡上演，車路士於36分鐘由基奧特先開紀錄，以1：0領先半場。利物浦半場換入羅拔圖法明奴，3分鐘後立竿見影，這名巴西隊鋒將助攻予串演中鋒的沙迪奧文尼扳平，雙方法定時間打和1：1。戰至加時，紅軍由法明奴再次助攻予文尼梅開二度，但反超前僅6分鐘，門將阿祖安撲跌車路士小將譚美阿巴謙，球證翻看視像裁判（VAR）後直指12碼，「藍戰士」由佐真奴費路主射中鵠，令兩軍加時踢成2：2再次平手，需互射12碼分勝負。雙方首4輪皆中，紅軍在第5輪有穆罕默德沙拿命中，阿巴謙的射門則被阿祖安用腳擋出，最終利物浦以5：4，繼2005年後再奪歐超盃，一吐上周社區盾互射12碼不敵曼城的烏氣。紅軍於2005年在伊斯坦堡奇蹟勇奪歐聯，如今再在福地捧盃。

高普讚阿祖安如拳王洛奇永不言敗

阿祖安今夏約滿離開效力6季的韋斯咸後，以自由身加盟利物浦，並簽約兩年，原本只擔任後備門將，但艾利臣在上仗英超傷出後，他後備上陣演「地標」，昨仗更由失球罪人變成捧盃功臣，令32歲的他取得13年球員生涯以來首項錦標。賽後他稱度過瘋狂一周，更在社交網分享把獎盃放在睡牀的相片，以獎盃陪睡。

領隊高普形容此子是拳王洛奇：「兩隊像進行拳擊比賽，互相搏拳鬥到最後，阿祖安是個勵志故事，猶如拳王洛奇被擊敗後仍鬥志激昂。我認為這個時刻是他應得的。」紅軍隨即回到英國，準備明晚英超作客修咸頓，爭取聯賽兩連勝。

雲迪積克入選歐洲足協年度最佳3強

而紅軍球星華基爾雲迪積克，昨晚在歐洲足協（UEFA）公布的年度最佳球員3強，首度榜上有名，他將與美斯、基斯坦奴朗拿度（C朗）爭逐殊榮；獎項將於本月29日在歐聯分組賽抽籤儀式上公布。