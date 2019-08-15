體壇快訊：港男隊全青運重劍團體賽摘銅

港乒3將保國賽無緣男單主賽圈

香港乒乓球代表何鈞傑、吳柏男及林兆恒，昨齊於保加利亞公開賽男單外圍賽失利，其中何鈞傑與吳柏男均苦戰至決勝局，同樣以9：11飲恨，緣盡男單主賽圈。三子今日轉戰男雙16強，港隊一哥黃鎮廷亦會在男單首圈32強登場。

勝利船水手日皇盃闖16強

日本前國腳酒井高德昨由漢堡轉投神戶勝利船，神戶同日於日皇盃主場以4：0大勝大宮松鼠，晉級16強。而FC橫濱雖有三浦知良及中村俊輔首次齊「擔正」，惟在同市打吡作客以1：2不敵橫濱水手出局；學界隊法政大學則爆冷以2：0淘汰大阪飛腳。

八村壘轟19分 日本男籃友賽負新西蘭

正備戰本月尾籃球世界盃的日本隊，昨於熱身賽雖有NBA新星八村壘攻入全場最高19分，但主場以87：104不敵新西蘭隊。塞爾維亞隊則在保丹洛域攻入全場最高27分下，主場以95：91挫立陶宛隊。另外，中國隊中鋒周琦未獲NBA球隊報價，終與CBA新疆隊續約。